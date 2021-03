Pai e filha de 2 anos são mortos a tiros

Crime ocorreu nesta terça-feira (30), em Tartarugalzinho, a 230 quilômetros de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

As polícias Civil e Militar buscam informações sobre o paradeiro de um criminoso suspeito de assassinar a tiros um homem de 24 anos e sua filha, de apenas 2 anos de vida. O duplo homicídio ocorreu na tarde de terça-feira (30), na Rua Projetada 1, Bairro Novo 2, em Tartarugalzinho, a 230 quilômetros de Macapá.

De acordo com o 7° Batalhão da PM, uma adolescente de 17 anos que estava com as vítimas do duplo homicídio também ficou ferida.

Segundo relatório policial, a jovem contou que era passageira de uma motocicleta conduzida por Jeiel Correia da Silva, o GG, onde também estava a bebê Jhulya Emanuely de Souza [filha do piloto], quando um homem veio caminhando e atirou contra eles. Jeiel Correia morreu na hora.

A adolescente e a menina Jhulya ainda foram socorridas para o hospital da cidade, mas criança não resistiu. A adolescente lesionada foi transferida para o Hospital de Emergência de Macapá com um tiro no braço para passar por cirurgia. Aos militares, a sobrevivente disse não saber identificar o assassino e o que teria motivado a ação.

Segundo a polícia, GG já esteve recluso no Iapen – presídio na zona oeste de Macapá – e atualmente estava cumprindo pena no regime aberto domiciliar. Ele respondia a 10 processos criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O caso segue sendo investigado.