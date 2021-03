Pandemia reduz em 60% chegada de turistas a Macapá

Censo do Turismo é realizado pelo Instituto Municipal de Turismo em parceria com Observatório do Turismo do Amapá.

Compartilhamentos

Pesquisa realizada pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) e o Observatório do Turismo do Amapá (ObTur/AP) apontou que a vinda de turistas a capital amapaense por voos comerciais caiu 60% em 2020, nos meses de novembro e dezembro, em relação ao mesmo período do ano anterior, 2019.

Os números são do 6º Censo do Turismo, que ainda compila dados de outros segmentos do setor. A finalização do estudo acontece ainda no mês de março.

Nesta edição, o estudo traduz em números os impactos causados pela pandemia de coronavírus para o turismo de Macapá.

O transporte aéreo é responsável por 70% da chegada de turistas na capital. Em nota divulgada pela Macapatur, o diretor-presidente do órgão, Benicio Pontes, relaciona a redução ao período pandêmico, principalmente porque o maior atrativo é o turismo de negócios, e à disparada de preço das passagens áreas de fim de ano.

O Censo do Turismo abrange as Atividades Características do Turismo (ACTs), tais como gastronomia; transporte aéreo; artesanato; guias de turismo; locação de veículos; consumo; hospedagem; transporte rodoviário; economia do turista e perfil do turista.

Conforme aponta o último Censo sobre o Turismo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016, a capital possuía, à época, cerca de 2.910 quartos de hotéis, pousadas e hotéis com capacidade para receber a demanda de turistas em Macapá.

Com os dados obtidos será possível desenvolver o Inventário do Turismo de Macapá, que vai apresentar os principais potenciais da principal porta do setor no Estado. O levantamento também será base para a elaboração do plano de marketing turístico, orientação obrigatória do Governo Federal para a inclusão do município no censo nacional.