Pazuello atende pedido de Davi e envia 2 usinas de oxigênio para o Amapá

Equipamentos serão instalados em Laranjal do Jari e Oiapoque

Compartilhamentos

O Ministério da Saúde está enviando para o Amapá duas usinas de produção de oxigênio hospitalar. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), após dias de tratativas com o ministro Eduardo Pazuello.

Os dois equipamentos serão levados para os municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, nos dois extremos do Estado do Amapá.

As tratativas iniciaram em fevereiro, quando o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), fez a solicitação ao ministério após a descobertas de novas formas de covid-19 que se manifestam em menos tempo que a primeira versão do coronavírus que causou a pandemia.

“Estamos buscando evitar um colapso total das redes pública e privada de Saúde, como o aumento do número de mortes em decorrência da Covid-19, principalmente pela escassez e falta de oxigênio medicinal para o apoio dos pacientes com coronavírus”, afirmou o senador.

A ideia do senador é evitar que o Amapá enfrente situação parecida com que ocorreu com o Estado do Amazonas, principalmente por causa da distância entre os dois municípios e a capital.

“As duas usinas passam a ser do estado do Amapá. Foram doadas pelo governo federal e passam a gerar uma grande economia ao estado, além de garantir o abastecimento de oxigênio de maneira permanente”, afirmou Davi.

Após pedido de Davi, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, destinou um avião Hércules para levar as usinas ao Amapá. Assista.