Peixe-boi preso em vegetação é resgatado

Filhote foi levado para ser recuperado no Bioparque da Amazônia, em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Policiais do Batalhão Ambiental resgataram, no Bailique, distrito de Macapá, um filhote de peixe-boi que estava engatado numa vegetação às margens do Rio Amazonas. Os militares foram avisados por pescadores.

O animal, que estava bastante debilitado foi imediatamente encaminhado para Macapá, neste sábado (3). O filhote foi para a Sede do Batalhão Ambiental, em Santana, a 17 km de Macapá, de onde foi feito contato com o 0, onde será tratado antes de retornar para natureza.

O salvamento do animal teve o apoio das equipes especializadas do Instituto Mamirauá e do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama.