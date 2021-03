PF cumpre mandado dentro do Iapen

Policiais investigam quadrilha que planejava e executava furtos em agências dos Correios

Policiais federais do Amapá cumpriram mandados de busca e de prisão, nesta terça-feira (2), contra pessoas acusadas de planejar e executar furtos em agências dos Correios em todo o Estado.

A ‘Operação Murucutu’ cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de prisão na cidade de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, e também na capital.

“O grupo investigado teria sido responsável pelo planejamento e execução da tentativa de furto à agência dos Correios do município (Laranjal)”, informou a PF, sem divulgar nomes dos envolvidos.

As investigações começaram em 2019, depois que os criminosos furaram buracos nas paredes para tentar invadir a agência de Laranjal do Jari. O nome da operação, aliás, faz menção ao ‘pica-pau da Amazônia’, pássaro conhecido justamente pela capacidade de abrir buracos.

Depois das perícias e investigações preliminares, a PF concluiu que a ação teria sido planejada dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) pelos criminosos que foram alvos da operação de hoje. Um dos mandados foi cumprido dentro do presídio.

“Os envolvidos poderão responder por furto qualificado e organização criminosa, crimes cujas penas podem ser de até 16 anos de reclusão”.