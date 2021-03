PF intercepta R$ 20 mil em cédulas falsas no Amapá

A remessa havia sido enviada pelos Correios de Belo Horizonte, Minas Gerais. Carga tinha como destino uma casa no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

A Polícia Federal interceptou uma remessa de R$ 20,2 mil em cédulas falsas, divididas entre notas de R$ 50 e R$ 100. A apreensão ocorreu na manhã desta terça-feira (2).

O dinheiro havia sido enviado via postal de Belo Horizonte (MG) e tinha como destino uma residência no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá. Uma moradora da casa foi conduzida à Superintendência Regional da PF no Amapá para prestar esclarecimentos e, em seguida, liberada.

Um inquérito policial foi aberto para apurar as responsabilidades. A pena para o crime de moeda falsa pode chegar a 12 anos de reclusão e pagamento de multa.