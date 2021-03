PF investiga candidaturas fictícias da eleição de 2018

Policiais deflagraram nesta segunda-feira (8) a Operação Octanagem. Um dos mandados foi cumprido na sede do Pros

Policiais federais no Amapá deram cumprimento, nesta segunda-feira (8), a mandados de busca e apreensão em residências, num posto de combustíveis e no escritório do Pros, no Centro de Macapá. A PF investiga a utilização de candidaturas fantasmas para arrecadar dinheiro do fundo eleitoral.

Foram cumpridos seis mandados, sendo um deles no posto que funciona no município de Santana. A operação foi batizada de ‘Octanagem’.

Sem mencionar nomes, a PF divulgou que as investigações começaram a partir das eleições de 2018, quando a justiça eleitoral encontrou inconsistências na prestação de contas do partido.

A PF afirma que a suspeita é de que candidaturas laranjas arrecadavam dinheiro do fundo eleitoral para entregar a outros candidatos.

“De acordo com o que se investigou até o momento, há indícios de que determinadas pessoas lançaram suas candidaturas apenas para arrecadar dinheiro do fundo partidário. De posse desses valores, elas repassavam a maior parte ao político mais conhecido e ficavam com restante do dinheiro”, informou a PF.

Os crimes investigados são de falsidade ideológica eleitoral. Há no inquérito indícios de que parte do dinheiro também teria sido justificada como compra de combustíveis, mas as notas fiscais seriam frias.

O Pros ainda não se pronunciou a respeito da operação, mas pessoas ligadas ao partido dizem que cada candidato é responsável, individualmente, por sua própria prestação de contas.

O partido ficou de lançar um comunicado oficial ainda pela manhã.