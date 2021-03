Podcast: A arrogância bloqueia o conhecimento

Chegamos hoje ao capítulo 4 de Miquéias

No podcast de meditação bíblica deste sábado (27), Deus garante que as coisas irão melhorar. O Senhor nos dará descanso e paz eternos, mas vivemos num mundo onde as pessoas não querem conhecê-lo. As profecias de Miquéias, em seu capítulo 4º, destacam a missão de Israel como hospedeiro de todos os povos. A obra de Cristo está prestes a ser concluída, mas ele não pode ser adorado apenas com os lábios. Por isso, precisamos buscar o conhecimento de Jesus como se fôssemos crianças. Acompanhe acima na análise do pastor Josué de Almeida. Hoje tem culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.