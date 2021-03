Chegamos ao capítulo 5 de Amós

Os pecados de Israel do Norte e a ira de Deus estavam tão grandes que apenas 10% de seus habitantes sobreviveriam à tragédia que estava por vim: a morte pela guerra. No podcast de meditação bíblica deste domingo (14), chegamos ao capítulo 5 de Amós. Para o povo, a única saída era buscar a Deus, que deseja a salvação de todos. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.