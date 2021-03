Podcast: Antes de curtir a vida, é preciso saber viver

A leitura diária da Bíblia chega hoje ao capítulo 6 de Amós

Antes de curtir a vida, é preciso saber viver. Alguns até antecipam a morte achando que isso é viver. No capítulo 6 de Amós, o profeta continua lamentando o pecado do povo. Pessoas iludidas com pensamentos equivocados sobre si mesmo precisam descer do salto alto e reconhecer que sem arrependimento não há salvação. Essa é base do podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (15), na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.