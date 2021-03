Podcast: As oportunidades de refletir e mudar

Chegamos hoje (20) a um dos personagens mais populares da Bíblia

Uma das histórias mais famosas da Bíblia é a base do podcast de meditação bíblica deste sábado (20). Jonas era um pregador que se recusou a obedecer a Deus que o enviou para advertir nações que precisavam ser salvas, mas que estavam em terras distantes. Entre esses povos estavam os bárbaros. Depois de ser jogado ao mar durante uma tempestade, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Acompanhe na análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.