Podcast: Cada problema é uma lição

Mesmo em desespero e diante da morte, Jonas pediu para ser salvo do sentimento que havia dentro dele, e não para ser retirado de dentro do peixe, onde já estava havia 3 dias. O chamado de Deus a ele não era apenas para pregar em Ninive, mas para passar por uma experiência surreal que ficasse registrada nas Escrituras Sagradas. As provações surgem como lições dadas pelo eterno Instrutor. Acompanhe acima o podcast de meditação bíblica deste domingo (21), a análise do capítulo 2 de Jonas com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.