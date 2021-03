A leitura diária da Bíblia chega hoje ao capítulo 3 de Amós

Nota do EDITOR

Quem avisa, amigo é. E Deus avisa antes de realizar suas ações através de várias maneiras, entre elas, por seus profetas e as Escrituras. Diante do chamado de Deus, Amós foi chamado a pregar contra os pecados do rei e da alta classe de Samaria. No podcast desta sexta-feira (12), chegamos ao capítulo 3 do livro deste profeta. Creia no Senhor, e estarás seguro. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.