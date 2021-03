Chegamos ao livro de Joel, um dos menores da Bíblia

Nota do EDITOR

Chegamos ao livro de Joel, um dos menores da Bíblia. A obra se concentra nas profecias depois que Judá foi afligida por uma grave seca e uma praga de gafanhotos. Naquela época já havia os sinais do fim, e são os mesmos que hoje estamos testemunhando. Uma curiosidade sobre o livro: Joel significa “o Senhor é Deus”. Acompanhe o podcast deste domingo o (7) na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.