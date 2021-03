Chegamos hoje ao terceiro e último capítulo do Livro de Joel

Nota do EDITOR

No podcast desta terça-feira (9), você vai saber que vários temas no capítulo 3 de Joel antecipam temas do último livro da Bíblia, o Apocalipse. Repetidamente, as Escrituras Sagradas falam sobre o fim, apesar de muitas pessoas acharem que está demorando demais. Mas a percepção de tempo para um ser infinito, como Deus, é muito diferente. Deus é o refúgio de seu povo. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.