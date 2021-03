Podcast: Deus muda a nossa sorte

Chegamos hoje ao capitulo 3 do Livro de Jonas

Jonas obedeceu a Deus após a quase trágica experiência dentro do peixe, que durou 3 dias, e pregou na truculenta e violenta cidade de Ninive. O capítulo 3 de Jonas, base do podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (22), revela que o sermão foi curto e grosso, mas o suficiente para converter todos os habitantes locais. Deus converte a sorte dos perversos ainda nos dias de hoje. Ouça com a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.