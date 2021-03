Chegamos hoje ao capítulo 12 de Oséias

Nota do EDITOR

Enquanto a natureza de Deus é procurar pelo pecador, a natureza do homem é se afastar de Deus, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Desde muito tempo, religiões falsas confundem as pessoas e aumentam a distância entre criatura e o verdadeiro Criador. Mas esperar pelo arrependimento é a especialidade do Senhor. Acompanha a análise do Capítulo 12 de Oséias, na voz do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.