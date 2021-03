O capítulo 3 de Miquéias fala para aqueles que planejam a maldade até na hora de dormir

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira, o profeta Miquéias fala sobre aqueles que planejam a maldade em suas camas enquanto se preparam para dormir. O Senhor julga os pensamentos daqueles que agem assim. No capítulo 2, Miquéias usa imagens para ilustrar a profecia, como ovelhas que serão reunidas no aprisco. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.