Podcast: O amor que salva vidas

O último capítulo do Livro de Jonas traz uma grande lição sobre o amor de Deus sobre todos os povos

No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (23), chegamos ao 4º e último capítulo de Jonas, e você vai saber que o missionário ficou irado ao perceber que Deus não lançaria sua fúria sobre o violento povo ninivita, pois tinha se compadecido de um inimigo de Israel. Jonas já não tinha entendido porque Deus o tinha enviado a um povo que não era israelita, os chamados gentios. Mas é o amor de Deus, que é tardio em irar-se, mas veloz em perdoar. Acompanhe no áudio acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.