Podcast: O orgulho precede a queda

Chegamos hoje (19) a um dos menores livros da Bíblia, Obadias

Nota do EDITOR

O podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (19) chega ao primeiro capítulo de um dos menores livros das Escrituras Sagradas, Obadias, que significa “O Adorador do Senhor”. A mensagem desse profeta foi dirigida aos edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó (batizado por Deus como Israel). A história desses irmãos filhos de Isaque, que é contada em Gênesis, deu origem a uma rivalidade que se perpetuou. Israelitas e edomitas se odiavam. Mas orgulho vem antes da queda. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.