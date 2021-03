O profeta Miquéias revela no capítulo 5 onde nascerá o Salvador

No podcast de meditação bíblica deste domingo (28), chegamos ao capítulo 5 de Miquéias, onde o profeta prevê que na cidade de Belém nascerá um o Salvador para reinar pela eternidade. Belém significa ‘A Casa do Pão’, e Jesus é o pão da vida. Acompanhe acima na análise na voz do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.