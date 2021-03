Podcast: O que é demais destrói e estimula a ganância

Chegamos ao capítulo 4 de Amós

Israel tinha se tornado uma nação afastada de Deus, mais uma vez. Os valores do povo eram errados, e o reavivamento religioso era uma farsa. No capítulo 4 de Amós, Deus fala que prazeres desenfreados são pecados sob a plataforma do orgulho que resulta em ganância que oprime os necessitados, entre outras consequências. É importante ter dinheiro, mas a autoanálise é essencial. A felicidade é mais. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.