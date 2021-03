Podcast: O que nos distancia de Deus não deve tomar o nosso tempo

Chegamos hoje ao capítulo 9 do Livro de Oséias

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Os judeus do norte haviam abandonado Deus e decidido cultuar outros deuses em nome da agricultura, seguindo uma religião cananeia que incluía atos sexuais durante os cultos. Novamente o povo foi dominado, e desta vez levado para o cativeiro assírio. Não podemos desperdiçar o nosso tempo com o que nos distancia de Deus. Acompanhe no podcast desta segunda-feira (1º), que chega ao capítulo 9 do Livro de Oséias, sempre na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.