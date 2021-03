Começamos hoje (31) a analisar o livro de Naum, nome que significa Consolador

Compartilhamentos

Nínive, capital da Assíria, seria aniquilada segundo uma nova profecia. Não eram os mesmos moradores que tinham sido convertidos após a atuação de Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe. No capítulo 1 do livro de Naum, que começamos a analisar hoje (31), você vai saber que os justos podem se sentir confortados. Deus é o poder acima de todos os poderes. Nada acontece sem o consentimento e a ciência do Senhor. Naum significa Consolador. Acompanhe acima.