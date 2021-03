A leitura de Bíblia chega hoje ao último capítulo do Livro de Amós

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (18), chegamos ao último capítulo do Livro de Amós. A restauração do mundo acontecerá apesar do ceticismo. Vai chegar o dia em que haverá aniquilação, mas Deus vai promover paz e tranquilidade. O resultado será a vida a plena, inclusive para quem já dorme no Senhor. Os corruptos e ambiciosos não escaparão. Acompanha na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.