Podcast: Os falsos líderes e o dinheiro

Chegamos hoje ao capítulo 3 do Livro de Miquéias

Os falsos líderes espirituais estão em todos os lados. Algumas igrejas têm dado maus exemplos e margens a bandeiras que desprezam Deus e as religiões. No podcast desta sexta-feira (26), chegamos ao capítulo 3 de Miquéias, onde o profeta condena líderes que estão no luxo, enquanto o povo padece na pobreza, uma situação muito comum até os dias atuais. É preciso viver segundo os nobres propósitos de Deus, pois temos todos os recursos. É só se ajoelhar, buscar e trabalhar. Acompanhe acima, e participe de um culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.