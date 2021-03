Chegamos hoje ao capítulo 10 do Livro de Oséias

Oseias, capítulo 10, mostra que culto ao deus Baal crescia cada vez mais em Israel, mas o juízo de Deus viria logo. O bezerro de ouro também seria levado para o novo cativeiro. No podcast desta terça-feira (2), você vai saber que se o povo voltasse para Deus, veria Seu amor, pois um passado próspero não é garantia de um futuro feliz sem Deus. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.