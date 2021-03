Chegamos hoje ao capítulo 8 de Amós

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

O pecado cobra um preço maior do que estamos dispostos a pagar. É sempre assim. No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (17), chegamos ao capítulo 8 de Amós, trecho que deixa claro que a rejeição a Deus é o motivo de ausência de benções que estão destinadas a nós. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.