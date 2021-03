Chegamos ao capítulo de 14 do Livro de Oséias

O início do livro de Oséias é marcado por histórias de adultério. E Deus está disposto a aceitar o verdadeiro arrependimento. No podcast deste sábado (6), você vai saber que o amor de Deus é tão grande que se fôssemos uma planta receberíamos todos os cuidados necessários para florescer. Nesta passagem do capítulo 14, o profeta faz um último apelo a Israel. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.