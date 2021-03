Chegamos hoje ao último capítulo do livro de Miquéias

No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (30), chegamos ao 7º e último capítulo de Miquéias. A corrupção tinha atingido um grau tão elevado em Israel que até os homens mais ‘retos’ eram comparados com espinheiros. Sobre elas viria o juízo da remissão. Mas muitas pessoas sofrem por pecados pelo quais já pediram o perdão. Acompanhe acima mais uma análise feita pelo pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.