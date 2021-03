Chegamos hoje ao capítulo 7 de Amós

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No podcast de meditação bíblica desta terça-feira (16), chegamos ao capítulo 7 de Amós, que apresenta 3 das 5 visões de juízos que cairiam sobre Israel, entre eles a fome. No entanto, os castigos de Deus sempre vem acompanhados de misericórdia. Os profetas sempre oraram por aqueles sobre os quais profetizaram. Precisamos aprender a orar por nossa nação e nossa casa. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.