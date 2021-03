Podcast: Quando desperdiçamos o nosso tempo

Chegamos hoje ao Livro de Miquéias

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (24), começamos a analisar o livro de Miquéias, um dos chamados ‘profetas menores’. Ele não era de Israel, e diferentemente do profeta Isaías, ele pertencia a outra camada social. Enquanto Isaías profetizava na corte, Miquéias profetizava para pessoas comuns. Na época, os judeus tinham assumido uma posição de superioridade por serem detentores da cidade santa, mas a atuação de Miquéias quebrava o orgulho daquela nação. Acompanha na análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.