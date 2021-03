Base de hoje (29) é o capítulo 6 de Miquéias

Alguns gestos são simples, mas nem sempre representam a verdadeira devoção que devemos ter com Deus. As obras sem o amor, de nada valem. Essa é a base do podcast desta segunda-feira (29), que analisa o capítulo 6 de Miquéias. Quando fazemos pela fé, somos verdadeiramente recompensados. Acompanhe acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.