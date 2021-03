Chegamos ao capítulo 11 de Oséias

Desfrutar os bens sem reverenciar o doador, Deus, é uma atitude de ingratidão. Para a nossa sorte, somos amados incondicionalmente. No podcast desta quarta-feira (3), você vai relembrar a história do filho pródigo e no capítulo 11 de Oséias vemos o anseio de Deus e seu desapontamento descrito de forma explícita. Quem ama educa, corrige e aplica disciplina. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja de Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.