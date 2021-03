Chegamos ao capítulo 13 de Oséias

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Israel tinha decidido desobedecer um dos mandamentos mais claros: não adorar outros deuses e imagens. Mesmo assim, o povo tinha criado rituais de adoração de falsas entidades. Logo colheriam as consequências, pois o salário do pecado é a morte. Ouça a análise do capítulo 13 de Oséias, na condução do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.