Chegamos hoje ao capítulo 2 de Amós

O capítulo 2 de Amós deixa claro que o povo de Deus que negligencia seus ensinamentos se torna o mais culpado dos culpados por conhecer a verdade. No podcast desta quinta-feira (11), você vai saber que o povo escolhido se tornou alvo de ameaças do próprio Criador. Pertencer a Deus também gera grandes responsabilidades. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.