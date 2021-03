Polícia apreende 8,2 mil euros no Rio Oiapoque

Acusado foi preso e apresentado por policiais civis na sede da PF

Por SELES NAFES

Policiais civis do Amapá, lotados na fronteira com a Guiana Francesa, apreenderam mais de 8,2 mil euros em dinheiro, o equivalente a R$ 60 mil, durante mais um dia da Operação Terminus tutun, que em latim significa ‘Fronteira Segura’.

A apreensão ocorreu na tarde de segunda-feira (15) no Rio Oiapoque, durante a abordagem a uma embarcação.

Na revista, os policiais encontraram o dinheiro em uma bolsa. O responsável pela embarcação se identificou como um operador de máquinas de 55 anos, natural de Brejo (MA).

O acusado alegou que o dinheiro era referente à venda de um imóvel, mas, com base em outros indícios, a equipe não acreditou e o apresentou na sede da Polícia Federal, que assumiu o caso.

“Sabemos da origem ilícita desse dinheiro, e está na PF para seguir com a investigação. Não vamos entrar em detalhes porque dessa captura haverá um desdobramento interessante em temos de justiça”, adiantou o delegado Charles Corrêa, que está no comando da operação Terminus Tutun.

Além dessa apreensão, os policiais prenderam um homem que responde a processo por homicídio. O acusado teria assassinado um homem que teria tentado estuprar sua esposa. No entanto, por faltar em audiências, a juíza determinou a prisão dele.

A Operação Terminus Tutun vai até o dia 21 de março. No domingo (14), a Polícia Civil prendeu um pedreiro apontado como autor do homicídio de um jovem de 29 anos, ex-usuário de drogas em reabilitação. A vítima foi morta na orla de Oiapoque, em frente à delegacia de polícia, no dia 31 de janeiro.