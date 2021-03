Polícia diz que ‘Baixinho’ planejava matar de novo

O pedreiro de 42 anos tinha matado um jovem que teria lhe furtado dinheiro e um notebook. Crime ocorreu em janeiro

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Policiais civis de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, fizeram várias prisões neste domingo (14) durante a Operação Terminus Tutun, em latim ‘Fronteira Segura’. Entre os presos está o acusado de matar um jovem em um crime ocorrido exatamente em frente prédio do Ciosp, na orla da cidade, no fim de janeiro deste ano. E ele estaria planejando um outro homicídio.

O pedreiro Antônio Marreiros Soares, o Baixinho, de 42 anos, estava com a prisão preventiva decretada a pedido da Polícia Civil depois que investigações o que identificaram como o autor do homicídio, ocorrido de forma bastante violenta.

No dia 31 de janeiro, às 11h45min, o assassino deixou a faca encravada no pescoço de Jeovane Nascimento Martins, de 29 anos. Ele morreu ainda no local.

“Os dois estavam na orla preparando um churrasco, na companhia de uma testemunha, quando a vítima deu a faca para que o autor do fato limpasse ela na beira do rio. Quando este retornou, a vítima estava agachada. E ele, de forma traiçoeira, acabou dando uma facada no pescoço da vítima”, explica o delegado Charles Corrêa, que conduziu as investigações.

“A lesão atingiu oito centímetros, perfurou a jugular e a veia carótida. E o autor ainda deixou a faca encravada no pescoço da vítima”, acrescenta.

A mãe da vítima, que é uma pastora evangélica conhecida na cidade, fez um apelo para que a polícia elucidasse o crime. O filho tinha sido usuário de drogas, e estava em processo de reabilitação.

Ontem (15) a tarde, baixinho foi localizado e preso pela Polícia Civil, que tinha recebido informações sobre outro possível homicídio que ele estaria prestes a cometer.

“Ele comentou que estava se preparando e comentando com pessoas que ia matar mais uma pessoa aqui no município de Oiapoque. No caso, seu ex-patrão por causa de uma dívida”, revelou Charles Corrêa.

De acordo com as investigações, Baixinho matou Jeovane por achar que ele tinha furtado um notebook e uma quantia em dinheiro que era parte de um benefício social.

Baixinho foi encaminhado para o presídio de Oiapoque. Além da prisão dele, os policiais civis prenderam mais duas pessoas acusadas de furto.

A operação Terminus Tutun está programada para terminar no próximo dia 21.