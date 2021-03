Polícia encontra drogas, sementes de maconha e contabilidade do tráfico

Apreensão ocorreu em uma área de ponte do Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu cerca de 4kg de drogas nesta segunda-feira (29), no bairro dos Congós, na zona sul de Macapá. Um homem acabou preso. O nome dele não foi revelado pela polícia.

As porções de crack, cocaína e skank estavam armazenadas dentro de uma casa denunciada à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) como “Biqueira”, localizada numa área de pontes da 12ª Avenida.

O dono do imóvel, considerado pela polícia como sendo um grande distribuidor que integra uma organização criminosa da capital, foi flagrado no momento de uma entrega.

“Antes de fazer a abordagem, nós verificamos a denúncia, fizemos uma campana e vimos quando um usuário foi lá comprar, então tivemos certeza de que havia drogas no local.

De acordo com o delegado que coordenou a ação, Vladson Nascimento, além do entorpecente, no local, também foram encontrados: sementes de maconha, dois carregadores de pistolas municiados e um caderno com toda a movimentação do tráfico, que continha dezenas de nomes de pessoas já investigadas, a maioria ligada à facção criminosa.