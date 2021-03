Policial do Bope é seguido e baleado por grupo armado

Confronto ocorreu em um posto de combustíveis do Distrito de Fazendinha, a 12 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um policial do Bope foi atingido com três tiros durante confronto contra um bando fortemente armado. O tiroteio ocorreu na noite deste domingo (14), nas proximidades do distrito de Fazendinha, a 12 km Macapá.

A vítima foi um sargento do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro). Ele foi socorrido ao Hospital de Emergência com ferimentos na perna, braço e maxilar. Passou por procedimentos cirúrgicos e segue internado, em estado estável.

O comando do Bope ainda irá se pronunciar. A princípio, a reportagem do portal SelesNafes.com apurou que o militar, de folga, estava na companhia de um amigo, também policial.

Os dois seguiam pela rodovia JK, zona sul de Macapá, em um carro particular, quando perceberam que estavam sendo seguidos. Foi então que resolveram parar em um posto de combustíveis.

Nesse momento, foram cercados por pelo menos 5 homens. Eles saíram de um carro de passeio, modelo Siena, já disparando em direção aos policiais. O sargento foi ao chão depois que foi baleado em uma das pernas. Mesmo ferido, ainda revidou. Mas, estava muito exposto.

Entretanto, o amigo tomou a frente e enfrentou o bando, dando início a uma intensa troca de tiros, que só terminou quando o grupo resolveu fugir.

Horas depois, já na madrugada desta segunda-feira (15), o carro utilizado pelos criminosos foi localizado por uma patrulha da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) – outra companhia do Bope.

Os militares também localizaram um homem e uma mulher, que teriam dado apoio ao bando. Eles foram conduzidos para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, onde o crime foi registrado como tentativa de homicídio.