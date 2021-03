Policial perde controle do carro, invade pista e atropela ciclista

Oficial permaneceu no local para prestar socorro. Servente de pedreiro passou por cirurgia de reconstrução de uma orelha e bateu a cabeça

Por FERNANDO SANTOS, de Santana

Um policial militar que estava se deslocando para o quartel perdeu o controle do veículo que dirigia, atravessou para a pista contrária da Rodovia JK e atropelou um servente de pedreiro que estava numa bicicleta. Um carro também foi atingido.

O acidente ocorreu no início da tarde deste sábado (27), em frente ao Bioparque da Amazônia. O carro dirigido pelo subtenente Romano trafegava no sentido Fazendinha/Macapá e não reduziu na passarela elevada que fica em frente ao parque, onde o limite de velocidade é de 30 km p/h.

A passarela funcionou como uma rampa e projetou o carro por cima do canteiro central da rodovia, atingindo o ciclista e outro carro.

O policial, que estava com fardado permaneceu no local para prestar socorro. O servente de pedreiro Moacir Júnior Monteiro dos Santos, que estava voltando para casa depois do trabalho, foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá onde passou por uma cirurgia para construção da orelha direita.

“Ele bateu muito a cabeça e estamos esperando pelo exame de tomografia. Está bastante machucado”, informou a esposa Benedita dos Santos.

O casal é extremamente carente, e mora com os dois filhos em uma área de pontes do Bairro dos Remédios, no município de Santana.

A família informou que o policial militar se comprometeu em ajudar na assistência ao servente.

“Estamos aguardando por ele. Meu marido precisa com urgência dessa tomografia”, avisou a esposa no início da noite.