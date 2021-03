Possível lockdown: Comércio não é vetor de contágio, diz Viterbino

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Presidente da Fecomércio lembrou que um novo fechamento total não será acompanhado por benefícios federais

Por SELES NAFES

O presidente da Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio), Eliezir Viterbino, falou ao Portal SelesNafes.Com, nesta sexta-feira (12), sobre os danos que poderão ser gerados à economia, caso autoridades decretem um novo lockdown. O empresário lembrou que um novo fechamento não virá acompanhado de compensações federais, como ocorreu em 2020, e garantiu que as lojas não são vetores de contágio.

No início da semana, o governador Waldez Góes (PDT) deixou claro que o lockdown é uma forte possibilidade na semana que vem, diante do colapso na capacidade de internação de pacientes com a covid-19. Em Macapá, não há mais leitos desde ontem (11).

Eliezer Viterbino lembrou que o comércio emprega mais de 60 mil pessoas, e tem feito sua parte com os cuidados sanitários, por isso não houve aumento de casos após a reabertura do comércio no ano passado. Para o presidente, é preciso aumentar a fiscalização em outros tipos de estabelecimentos que não cumprem as medidas de higiene. Acima, ele fala sobre esses e outros aspectos. Assista.