Prefeitura suspende vacinação em Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

PMM informou na tarde desta quinta-feira (25) que o motivo é o atraso no envio de mais vacinas

A prefeitura de Macapá suspendeu a vacinação contra a covid-19. Num comunicado curto, publicado na tarde desta quinta-feira (25), a PMM informou que o motivo é a falta de vacinas.

“A interrupção se dá pelo não recebimento de um novo lote do imunizante, previsto para esta quinta-feira”.

Com isso, as ações programadas para o período de sexta (26) a domingo (28) foram suspensas temporariamente, sem previsão de nova data, ou “assim que a Prefeitura de Macapá receber nova remessa do imunizante”.

A prefeitura garantiu que a aplicação da 2ª dose, no entanto, está garantida nas unidades básicas de saúde.

Assintomáticos

Uma outra ação da prefeitura no combate a covid-19 também enfrenta problemas na zona norte. Equipes da prefeitura estão fazendo a busca ativa por infectados com e sem sintomas.

O assintomáticos estão sendo orientados a procurar a Escola Municipal Roraima, na zona sul, e a Escola Municipal do Jardim I, na zona norte, onde hoje a tarde as senhas não foram suficientes para todos os que apareceram para fazer exames.

“Vamos voltar amanhã de novo pra ver se a gente consegue”, disse um morador da zona norte, que pretende passar por avaliação junto com os dois filhos menores. A esposa está com a covid-19, mas sem sintomas graves.

Já os pacientes com sintomas estão sendo orientados a procurar as UBSs Lélio Silva (Buritizal) e Marcelo Cândia, na zona norte, que funcionam 24h. Ou a Unidade Covid Santa Inês, das 6h às 00h. Os exames oferecidos são o RT-PCR (cotonete), sorologia e o teste rápido.