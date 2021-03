PRF checa atoleiros e confirma situação crítica na BR-156

Policiais flagraram motoristas transportando carga muito acima do permitido

A Polícia Rodoviária Federal mandou equipes conferir de perto da situação do trecho norte da BR-156, e os policiais chegaram a ficar presos num dos três grandes atoleiros entre Calçoene e Oiapoque, na tarde de quarta-feira (10). Alguns motoristas foram multados.

A missão foi conduzida pelo superintendente regional, Aldo Balieiro. Os policiais foram até os KMs 664, 766 e 762, lembrando que o KM-0 da BR-156 fica em Laranjal do Jari. Um dos trechos mais complicados fica a apenas 10 km do início do asfalto, já próximo de Oiapoque.

A PRF comunicou a situação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

“Tratativas estão sendo tomadas com o DNIT no sentido de reforçar a atuação das equipes de apoio aos veículos que ficam imobilizados na lama e definir um horário em que as máquinas estarão neste apoio, que em princípio seria de 06h às 18h, mas que será divulgado quando definido com a empresa contratada”, informou a PRF.

Os policiais flagraram irregularidades, como motoristas de caminhões de carga desrespeitando a restrição de peso, que é de 23 toneladas, comportamento que piora a condição da estrada e põe em risco as pontes de madeira que estão no trajeto.

Alguns motoristas foram multados por estarem com até 20 toneladas acima do permitido.