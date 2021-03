PRF flagra picape adulterada na BR-156

O veículo foi abordado no KM-810 da rodovia, já no perímetro do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um veículo com documento falsificado e adulterações nas características identificadoras foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Amapá.

A abordagem à picape modelo Hilux, de cor prata e placa AHT 1088, ocorreu neste sábado (27), por volta de 14h, no KM-810 da BR-156, já no perímetro do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Durante a verificação da situação do carro e condutor, os patrulheiros observaram que Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV), nº 012476931103, tinha uma rasura no campo União Federada (UF) – que indica a qual estado do Brasil o veículo está registrado – onde constava a informação de que a picape seria do Amapá.

Com uma pesquisa mais aprofundada no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), os policiais descobriram que, na verdade, a UF original é MA, ou seja do estado do Maranhão.

E, após uma minuciosa averiguação nos elementos de identificação do veículo, eles acharam vestígios de remarcação numérica na superfície de gravação do chassi e do motor.

O veículo era conduzido por Wilson dos Santos Caluf Filho. Ele foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Oiapoque para esclarecimentos. A Hilux ficou apreendida no pátio da PRF.