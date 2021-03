PRF pede ajuda de prefeitura para socorrer motoristas na BR-156

Motoristas de caminhões estão esperando até 5 dias por ajuda

A prefeitura de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, anunciou nesta segunda-feira (8) que vai mobilizar máquinas para socorrer motoristas presos em atoleiros na BR-156. A prefeitura informou que o pedido foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O objetivo é deslocar as máquinas para um grande atoleiro a 64 km da entrada do município de Oiapoque. Entre os equipamentos enviados está um trator de esteira, enviado no fim de semana para o local.

Motoristas estão relatando uma situação ainda pior que a registrada em fevereiro, quando o surgimento de atoleiros em pelo menos oito pontos críticos entre o Distrito do Carnot, em Calçoene, e o KM 64 a partir de Oiapoque.

A espera por ajudar nos atoleiros chega 5 dias, e a viagem de picape está durando até 12 horas.

A responsabilidade pela manutenção da BR-156 é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que autorizou a prefeitura de Oiapoque a fornecer apoio aos motoristas.

“A ação em caráter emergencial, é uma forma de ajudar a liberar o tráfego que está em situação precária, causando riscos e até mesmo consequências à população pois, a BR tem sido o único meio para transportar pacientes em situação de emergência, além dos caminhões estarem carregados de suprimentos que abastecem nosso município”, divulgou a prefeitura.