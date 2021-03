PRF vai averiguar invasão e encontra foragido por latrocínio

A prisão ocorreu na BR-210, a 8 km da zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recapturou um foragido de Justiça que estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio da zona oeste de Macapá.

A prisão ocorreu quando os inspetores foram averiguar informações sobre uma nova área que está sendo invadida, na altura do Km-8 da BR-210.

Mas quando os policiais estavam se aproximando do local, um homem que estava no meio de um grupo saiu correndo em direção de uma área de mata atrás do terreno invadido.

Depois de alguns minutos ele foi alcançado. Ao ser identificado informou nome errado aos agentes. Mas, depois, eles descobriram tratar-se de Clebson Rocha Ribeiro, de 29 anos, foragido e condenado a mais de 20 anos de reclusão pelo crime de latrocínio (assalto seguido de assassinato).

Ele foi entregue à Polícia Civil no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval, de onde foi providenciada volta dele ao presídio.