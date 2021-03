Procon autua revendas de gás no Amapá

Fiscalização é voltada revendedoras e distribuidoras em Macapá e Santana

Por RODRIGO ÍNDIO

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon) iniciou nesta segunda-feira (15) uma fiscalização voltada às empresas revendedoras e distribuidoras de gás de cozinha em Macapá e Santana. A ação busca realizar monitoramento dos valores comercializados no estado nos últimos três meses.

Das cinco empresas fiscalizadas hoje, três foram autuadas, sendo duas por ausência dos preços para o público. O objetivo é também constatar se as empresas estão de acordo com as legislações pertinentes a Agência Nacional do Petróleo (ANP), assim como o Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o Procon, como o gás de cozinha –Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)– vem sofrendo constantes alterações neste período, o órgão busca verificar se o produto está dentro dos padrões de segurança referentes a:

Peso;

Informação através de etiqueta afixada no produto (vasilhame) sobre a prestação de serviços ao socorro;

Caso o botijão apresente algum defeito, deve ser prestado socorro 24h por dia;

Nome do fornecedor estampado em alto relevo no botijão de gás;

0800 para casos de emergência que também deverão constar na etiqueta de informação do botijão de gás e informação clara, correta, precisa e ostensiva em placas com valores comercializados, constando taxas e as formas de pagamento.

Segundo o diretor-presidente do Procon, Eliton Franco, a ação tem como referência a semana em que se comemora o Dia do Consumidor e se estende até o dia 18 de março. A população deve acionar o órgão em caso de indícios de irregularidades.

“Quem se sentir lesado deve procurar o Procon através das redes sociais [Facebook e Instagram], diante da dificuldade, o presencial ocorre com agendamento para atendimento ou a pessoa pode ligar através do 151 e sempre guardar os comprovantes de pagamentos e deve exigir o cupom fiscal. Agora o Procon mudou de endereço fica na Rua Jovino Dinoá com Avenida Henrique Galúcio no Centro”, disse Eliton Franco.

As revendedoras e distribuidoras de gás de cozinha que não repassarem detalhes e não seguirem as normas legais poderão sofrer sanções administrativas.