Procurado por roubos resiste e acaba baleado

Fato aconteceu em uma área ade ponte do Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem procurado pela polícia suspeito de dezenas de assaltos acabou baleado ao resistir a um cerco policial para capturá-lo em uma área de ponte da 4ª Avenida dos Bairro Congós, zona sul da capital.

Com a prisão decretada pela Justiça, Ednaldo Amoras dos Santos, o Cavalo, 26 anos, estava em uma casa, quando foi surpreendido pelos investigadores da 4ª DP, sediada no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da zona sul. A ocorrência teve o apoio do delegado Leonardo Alves, plantonista do Ciosp do Pacoval, zona norte.

De acordo com o delegado Vinicius Nunes, ao perceber a presença da polícia, ele correu com a arma na mão. Houve uma corrida pelas passarelas até a ponte da 5ª Avenida, e, quando Cavalo estava sendo alcançado e viu que seria encurralado, ele reagiu. Ele se posicionou para atirar, mas a polícia foi mais rápida.

“Durante a perseguição, ele desacelerou, apontou a arma pra mim, e eu fiz disparos contra ele”, resumiu o delegado.

O procurado foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o levou ao Hospital de Emergência (HE) do Centro de Macapá.

De acordo com Vinícius Nunes, Cavalo figura em vários inquéritos de assaltos investigados pela 4ª DP. Além de responder a esses processos criminais em andamento, possui outras condenações por roubo. A arma usada por ele, uma pistola, foi apreendida.