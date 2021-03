Procurado por tentativa de latrocínio é preso

Fugitivo foi localizado no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O foragido da Justiça Alexandre Alves dos Santos, o Xandi, de 23 anos, foi capturado na madrugada desta quarta-feira (3), quando transitava de bicicleta pela 13ª Avenida do Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito responde a processo criminal por tentativa de latrocínio, e que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Amapá, com validade até 2039.

“Incialmente ele tentou nos enganar, afirmando que não havia nada contra ele. Mas na nossa pesquisa de sistema a verdade surgiu. O crime dele é grave, é uma tentativa de roubo com o homicídio da vítima, ou seja, um latrocínio tentado e agora ele ficará à disposição da Justiça”, informou o soldado.

O criminoso foi recolhido ao Ciosp do Pacoval, em seguida, encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).